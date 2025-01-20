В автомобиле Гоши Куценко обнаружили тело изрезанной женщины

В автомобиле, принадлежащем актеру Гоше Куценко, было найдено тело женщины.

Как сообщают источники из Starhit.ru, транспортное средство стояло во дворе одного из зданий на Кутузовском проспекте Москвы.

Тело было обнаружено прохожими вчера. Женщина получила многочисленные ножевые ранения, передает городская прокуратура. Telegram-каналы также пишут, что рядом с телом были найдены средства контрацепции.

Подозреваемого в совершении преступления уже задержали. Им оказался 30-летний Альберт Абдулин. По данным правоохранителей, в ходе совместного распития алкоголя между ним и женщиной произошел конфликт, в ходе которого Абдулин нанес ей смертельные ножевые ранения.

После преступления молодой человек спрятал тело в автомобиль, который, как оказалось, принадлежит известному российскому актеру. Это не первый случай правонарушений у Абдулина — у него имеется криминальное прошлое и несколько судимостей.

Следственные органы продолжают работу по установлению личности погибшей. Гоша Куценко на данный момент не комментирует произошедшее и не выходит на связь.