В Новосибирске готовятся к Сибирской строительной неделе и Форуму «Стратегии ускорения темпов строительства»

Международная выставка в области строительства и дизайна «Сибирская строительная неделя» состоится с 11 по 14 февраля 2025 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр».

Профессиональная отраслевая площадка адресована собственникам, топ-менеджерам и специалистам строительных компаний из регионов Урала, Сибири, Дальнего Востока, а также Беларуси и стран Азии.

В выставке принимают участие более 400 компаний из семи стран мира. На стендах они представляют материалы, оборудование, инструменты, инженерные системы и техника для промышленного, гражданского и инфраструктурного строительства.

Генеральный тематический партнер Сибирской строительной недели – компания «Русский Свет» представит на выставке продукцию под собственной торговой маркой, а также продукцию ведущих производителей в разделах «Электрика», «Энергетика», «Энергоснабжение», «Освещение».

MIDEA | LINVOL — официальный партнер Сибирской строительной недели в разделе лифтов и грузоподъемного оборудования. Это крупнейший роботизированный завод в Китае, который специализируется на создании инновационных лифтов и эскалаторов.

В рамках выставки состоится Форум «Стратегии ускорения темпов строительства», в котором примут участие первые лица отрасли: заместители министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик, Сергей Музыченко, Никита Стасишин, советник министра строительства и ЖКХ РФ Елена Звонарева, председатель комитета Госдумы РФ Сергей Пахомов, руководство Главгосэкспертизы России, НОСТРОЙ, НОТИМ, НОПРИЗ, ФАУ «Роскапстрой», ДОМ.РФ.

Впервые на Сибирской строительной неделе будет работать:

Центр контрактования – новый формат работы для компаний! Здесь службы материально-технического снабжения девелоперов, застройщиков, отраслевого ритейлера и крупных компаний рассматривают предложения от производителей, поставщиков стройматериалов и подрядных организаций. Также возможна презентация продуктов и проектов компании для потенциальных инвесторов.

Кроме того, в рамках выставки состоятся:

KreaCollab — бизнес-конференция дизайнеров.

— бизнес-конференция дизайнеров. Форум мастеров — мастер-школа от лучших практиков-отделочников — популярная площадка для проведения мастер-классов и презентаций новинок в сфере отделочных и ремонтных работ. Для электро-монтажников и мебельщиков – конкурсы мастерства!

— мастер-школа от лучших практиков-отделочников — популярная площадка для проведения мастер-классов и презентаций новинок в сфере отделочных и ремонтных работ. Для электро-монтажников и мебельщиков – конкурсы мастерства! Лекторий — площадка для презентации новых технологий и инноваций, цифровых продуктов. Третий день Лектория традиционно посвящен BIM-технологиям в строительстве.

— площадка для презентации новых технологий и инноваций, цифровых продуктов. Третий день Лектория традиционно посвящен BIM-технологиям в строительстве. Ярмарка вакансий.

Ожидается, что за четыре дня гостями Сибирской строительной недели и Форума «Стратегии ускорения темпов строительства» станут более 20 000 человек, из которых свыше 80% – профессиональные посетители, а также представители научного, экономического, образовательного сектора и органов власти.

Для того чтобы получить билет посетителя, пройдите регистрацию на сайте sbweek.ru

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