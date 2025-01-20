В Новосибирске и области увеличили размеры детских пособий, которые зависят от прожиточного минимума

С 1 января отделение СФР по Новосибирской области увеличило ряд пособий, размер которых привязан к региональному прожиточному минимуму.

Помимо индексации страховых пенсий, была повышена выплата единого пособия для семей, нуждающихся в государственной поддержке. Оно распространяется на детей до 17 лет и беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках. Пособие предоставляется семьям, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, и может составлять 50%, 75% или 100% от этой суммы.

Согласно постановлению правительства региона, на 2025 год прожиточные минимумы в регионе составляют 18 942 руб. для трудоспособного населения и 16 857 руб. для детей. Прожиточный минимум на душу населения, который используется для определения права на пособие, с 1 января составляет 17 378 руб.

Кроме того, увеличен размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала, который теперь составляет 16 857 руб. Сам материнский капитал будет проиндексирован с 1 февраля.

Перерасчет размеров пособий будет произведен автоматически. Заявления в фонд подавать не нужно. За январь пособия будут выплачены в феврале по новому размеру, в том числе для первичных назначений, которые будут выплачены в течение 5 рабочих дней после принятия решения.

С 1 января также увеличены минимальные и максимальные размеры пособия по беременности и родам. Минимальная выплата за 140 дней составит 123 943 руб., максимальная — 794 355,80 руб.