В Новосибирске на пикет вышли обманутые клиенты двух строительных фирм

В понедельник, 20 января, более 30 человек собрались на протест в центре Новосибирска у театра «Глобус» в знак протеста против обмана со стороны строительных компаний «Мегадом» и «Малоэтажная Сибирь».

Акция привлекла внимание местных жителей, на плакатах которых можно было увидеть надписи: «Ипотека есть — жилья нет», «Мошенники жируют, а дети бомжуют», «Требуем внимания к проблеме в сфере ИЖС». Протестующие, среди которых есть пенсионеры, многодетные семьи и родственники участников СВО, выражают недовольство затянувшимися строительными проектами и потерей своих финансов. Об этом пишет «Прецедент».

Все эти люди оформляли сельскую ипотеку, использовали маткапитал и собственные сбережения, заключая договоры с застройщиками. Компании «Мегадом» и «Малоэтажная Сибирь» были рекомендованы банками при оформлении ипотеки. Однако, несмотря на осуществленные платежи и выполненные этапы строительства, дома так и не были построены, а работы на объектах застопорились на стадии фундаментов.

Одна из пострадавших Елена Топорнина рассказала, что первоначальные сроки строительства были перенесены несколько раз, и только летом 2024 года подрядчик сдал фундамент, а потом исчез, получив деньги за выполненные работы.

Таких историй множество — пострадавшими стали не только новосибирцы, но и жители других регионов, включая Алтай и Магадан. В Барнауле обратились в полицию 15 обманутых заказчиков, каждый из которых потерял от четырех до шести миллионов рублей.

По делу руководителя «Малоэтажной Сибири» Ивана Заикина в октябре 2024 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. На данный момент он находится в СИЗО, а сам подал заявление о банкротстве в Арбитражный суд Алтайского края.

В ситуации с «Мегадомом» обманутые клиенты также остались без жилья. После того как компания не выполнила свои обязательства, Следственный комитет возбудил уголовное дело против ее руководителя Евгения Мельникова, который вскоре умер, не оставив за собой решения проблемы.

Многодетная мать Лидия Дудник рассказала, что им с мужем одобрили ипотеку. Они выбрали аккредитованного застройщика «Мегадом». По ее словам, они должны были построить дом, но вместо этого получили лишь свайное поле. По словам Лидии, ее муж на СВО, а она одна с детьми. Теперь многодетная семья продолжает платить ипотеку, хотя не получила обещанное жилье.

С 1 марта 2025 года в России вступает в силу закон, разрешающий применение эскроу-счетов для защиты прав покупателей жилья. Это будет означать, что деньги заказчика будут замораживаться на специальном счете в банке до завершения строительства, что должно предотвратить подобные мошенничества.