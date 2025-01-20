В Новосибирске стали продавать бананы поштучно в упаковке

В одном из супермаркетов Новосибирска стартовала продажа бананов поштучно и в индивидуальной упаковке.

Такой необычный формат удивил покупателей не только своим видом, но и ценой: упакованный банан стоит 59,90 рубля, в то время как фрукт из связки можно приобрести за примерно 37 рублей. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Термин «одинокие бананы» стал популярным несколько лет назад в экологическом контексте, когда потребителей призывали приобретать фрукты, оставшиеся без связки, с целью уменьшения их выбрасывания. Однако новосибирский магазин не связывает свою инициативу с экологическими проблемами.

«Это чисто маркетинговый ход, направленный на повышение продаж, – считает маркетолог Наталья Скворцова. – Упаковка бананов в полиэтилен может вызвать критику со стороны экологов. Магазин же использует удобный принцип "взял и пошёл". Но такой подход будет успешен, только если цена останется доступной, а покупатели сейчас не готовы переплачивать просто за пакет».

Инициатива вызвала неоднозначные реакции. Удобство покупок было воспринято неоднозначно, так как возникли вопросы о разумном потреблении и ценовой политике.