В Новосибирске ученые разработали метод защиты информации с помощью лазера

Учёные Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали уникальный метод защиты информации в телекоммуникационных каналах связи. Об этом сообщает пресс-служба вуза в понедельник, 20 января.

Метод основан на использовании оригинального механизма лазерной генерации на физическом уровне. Разработка предполагает генерацию и распределение закрытых криптографических ключей с применением сверхдлинного волоконного лазера в качестве канала связи.

Разработчики отмечают, что метод обеспечивает передачу данных в виде одинаковых лазерных импульсов, что делает значения битов «0» и «1» неразличимыми для потенциального наблюдателя. Это позволяет предотвратить перехват и декодирование информации.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории квантовой криогенной электроники Бориса Нюшкова, новый подход выгодно отличается от существующих методов квантовой криптографии за счёт простоты реализации и надёжности. Декан физико-технического факультета Игорь Корель подчеркнул, что предложенная технология не имеет аналогов в мире.

Разработка может быть использована в банковской сфере, государственных и корпоративных информационных системах, где высоки требования к защите данных. В пресс-службе НГТУ сообщили, что метод был признан одним из значимых фундаментальных результатов 2024 года Объединённым учёным советом по физическим наукам СО РАН.