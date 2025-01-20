В Новосибирске за трое суток пресечено 18 краж

В Новосибирске за минувшие трое суток сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ пресекли 18 попыток хищения чужого имущества и другие нарушения общественного порядка.

Вечером 17 января тревожный сигнал поступил из супермаркета в Кировском районе. Группу быстрого реагирования вызвал сотрудник службы безопасности, который увидел в торговом зале мужчину, похитившего несколько дней назад две бутылки коньяка. В этот раз любителю бесплатного алкоголя не повезло: воришку задержали и доставили в Кировский отдел полиции.

На следующий день утром гвардеец, дежуривший в бизнес-центре «На Вокзальной» увидел, как дворник расположенного по соседству ночного клуба колотил кулаками по входной двери, от чего треснуло её остекление. Гвардеец вызвал группу быстрого реагирования, в результате хулигана задержали примерно в ста метрах от места происшествия. В свое оправдание нарушитель порядка пояснил, что клуб не оплатил ему за выполненную работу по уборке территории, и он решил таким образом отомстить.

Этим же утром пострадала ещё одна дверь, но теперь уже магазина, расположенного на Красном проспекте, Пришедшие на работу продавцы увидели, как молодой человек, находящийся явно в состоянии сильного алкогольного опьянения, резко дергает за ручку входной двери, пытаясь попасть внутрь. Они вызвали по телефону ГБР, которая задержала нарушителя, успевшего к этому времени оторвать ручку. Задержанный пояснил, что хотел попасть в ночной клуб, но перепутал вход. В итоге двери ему открыли в Центральном отделе полиции, куда гвардейцы его передали для принятия решения о возмещении вреда.

В Центральный РОВД направился и еще один любитель бесплатной выпивки. Выпив кружку пива стоимостью 300 рублей в кафе на улице Максима Горького, посетитель не нашел средств для её оплаты, в связи с чем был передан правоохранителям.