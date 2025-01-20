В Новосибирской области мошенники начали использовать искусственный интеллект

Сергей Чудинов, заведующий кафедрой Сибирского государственного университета технологий и информации, отметил новые угрозы для жителей Новосибирска, исходящие от зарубежных мошенников.

По его словам, ситуация приобрела масштаб гибридной войны, с информационными диверсиями и значительными финансовыми потерями для россиян. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Мошенничество, поддерживаемое украинскими спецслужбами, принимает все более сложные формы. Он пояснил, что современные схемы обмана включают манипуляции с нейросетями, в том числе дипфейками.

Чудинов рассказал, что одна из новых схем включает вымогательство: мошенники требуют деньги от жертвы и затем требуют от нее выполнения диверсий. В работе с такими людьми участвуют до десяти специалистов, подготовленных с помощью профессиональных психологов.

Эксперт предупредил, что если вам позвонил якобы ваш начальник, или вы получили видеозвонок от известных личностей, это скорее всего обман. Он посоветовал немедленно перезвонить на реальный номер, чтобы избежать возможной угрозы.