В Новосибирской области обяжут сдавать ДНК водителей, которые получили административный арест

Согласно закону «О государственной геномной регистрации», принятому в 2023 году, с 1 января 2025 года водители, подвергнутые административному аресту, обязаны сдавать тест на ДНК. Результаты будут загружены в общую федеральную базу данных правоохранительных органов.

Этот закон распространяется на водителей, задержанных за оставление места ДТП и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения без водительских прав. До принятия нового законодательства геномная регистрация была обязательной только для осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Законодатели надеются, что введение этой меры повысит безопасность на дорогах. Однако, как отметил Вячеслав Ашурков, руководитель Новосибирского областного отделения «Федерации автовладельцев России», сомнения по поводу эффективности такого подхода все же существуют. В интервью Infopro54 он выразил мнение, что обязательная сдача ДНК вряд ли обеспечит безопасность, а может лишь добавить путаницы на дорогах.

По данным Госавтоинспекции Новосибирской области, с начала 2025 года в регионе задержаны около 400 водителей за управление автомобилем в нетрезвом виде. В 2024 году в Новосибирской области произошло 228 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, в которых погибли 63 человека и еще 310 получили различные травмы.