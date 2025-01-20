ВТБ готовится открыть филиал в Иране

Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк планирует открыть филиал в Иране до конца 2025 года.

В пресс-службе кредитного учреждения добавили, что банк преобразует свое представительство в Иране в филиал, который будет располагаться в Тегеране. Он станет первым филиалом российского банка в Республике.

Открытие филиала в Тегеране уже принципиально согласовано с Центробанком России, однако окончательно должно быть одобрено иранским финансовым регулятором

На первом этапе филиал будет ориентирован на поддержку внешнеэкономической деятельности российских и иранских компаний, предлагая широкий спектр банковских услуг, включая расчеты в национальных валютах. По словам представителей банка, открытие филиала позволит значительно снизить риски и затраты на международные расчеты, а также улучшить доступ к инструментам торгово-экспортного финансирования.

Структура филиала и численность сотрудников будут определены с учетом требований иранского законодательства и потребностей бизнеса. ВТБ планирует привлечь к работе как российских, так и иранских специалистов.