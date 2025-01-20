ВТБ за полгода выдал более 1 млрд рублей на покупку недвижимости в Крыму

Подавляющее большинство заемщиков провели ипотечные сделки дистанционно.

По итогам полугода работы 75% кредитов оформлено на покупку квартиры, 14% — частного дома, 10% — апартаментов. Подавляющее большинство заемщиков воспользовались господдержкой (76%), примерно каждый четвёртый оформил кредиты на рыночных условиях. В рамках льготных программ средний размер ипотеки на покупку жилья в Крыму составил 5,3 млн рублей. По базовым продуктам в 2024 году клиенты в среднем занимали около 6 млн рублей.

«Предложение на крымском рынке недвижимости увеличивается с каждым годом. По данным Правительства Республики Крым, в 2024 году было введено в эксплуатацию 1,23 млн квадратных метров, это рекордный показатель за последние годы. Наша задача – обеспечить возможность улучшать жилищные условия, а также активно развивать местный строительный рынок», — прокомментировал управляющий банка ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.