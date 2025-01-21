21 января в Новосибирске ожидается магнитная буря

Последствия магнитной бури почувствуют новосибирцы.

Как сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня, 21 января 2025 года, ожидается повышение геомагнитной активности. Сила магнитных колебаний оценивается до пяти баллов.

«В активе у центра пока только очень слабые вспышки уровня C, но он набирает энергию, и в общем, является главным кандидатом на сюрпризы на предстоящей неделе, вплоть до пятницы-субботы», — прокомментировали специалисты.

Также уточняется, что силу магнитных колебаний могут почувствовать все метеозависимые люди — у них могут заметно упасть силы, болеть голова и суставы. Поэтому врачи рекомендуют в этот период избегать перегрузок и больше находиться на свежем воздухе.

Напомним, что жителям Новосибирска рассказали о запретах в Емельянов день 21 января