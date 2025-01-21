Актер Гоша Куценко дал комментарий по поводу убийства девушки в его машине

В машине популярного актера нашли тело девушки.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, вчера, 20 января 2025 года, в Москве во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте нашли тело убитой женщины — преступник спрятал тело в старом «Запорожце», который в результате принадлежал актеру Гоше Куценко.

Эксперты выяснили, что женщина погибла от ножевых ранений. В салоне машины нашли средство контрацепции, следствие рассматривает версию изнасилования и убийства.

Подозреваемый — 30-летний безработный Альберт Абдуллин из Казани, ранее судимый за убийство и разбой. Сейчас возбудили уголовное дело.

В свою очередь, сам Гоша Куценко заявил, что в день убийства был на съемках в экспедиции, он также выразил соболезнования родным погибшей.