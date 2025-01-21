До Ювелирной Сибири-2025 остался месяц

До Ювелирной Сибири-2025 остался один месяц! Самая красивая выставка этой зимы пройдет с 21 по 24 февраля в МВК «Новосибирск Экспоцентр».

Вход бесплатный, поэтому каждый сможет увидеть более 80 000 украшений и приобрести понравившееся. Приятный бонус для посетителей – розыгрыш драгоценных изделий, главный приз – серьги с якутскими бриллиантами!

В прошлом году на Ювелирную Сибирь пришло более 5 100 гостей, каждый из которых нашел что-то привлекательное среди представленных коллекций. Почему и Вам стоит побывать на выставке-2025?

Посещая Ювелирную Сибирь, вы экономите время и деньги: товары от 100 компаний собраны в одном павильоне, к тому же продаются по оптовым ценам.

Каждый год в Экспоцентр приезжают лидеры российского ювелирного рынка, а также бренды из Казахстана и Монголии, чтобы дать возможность жителям Сибири перед праздниками 23 февраля и 8 марта купить изящные памятные подарки. В экспозиции собраны украшения на любой вкус: от люкса до бижутерии, часы, драгоценные камни, посуда и предметы интерьера из благородных металлов и с инкрустацией, художественное оружие, антиквариат и инструменты для ювелирного дела.

На стендах вы найдете: якутские бриллианты от «Кастинг Хаус»; а также бриллианты АЛРОСА от бренда «Кабри»; украшения в древней технике горячей эмали от FILLART; редкие уникальные камни с новых месторождений в украшениях Maxim Demidov; коллекции во флористическом стиле с цветами из розового перламутра, окрашенного кварца со вставками из полудрагоценных камней и фианитов, выполненные в серебре дизайнерами от компании «Яхонт-Ювелир»; золотые и серебряные изделия с драгоценными, полудрагоценными и искусственными камнями от компании «Хризолит»; вдохновленные стилями в архитектуре и живописи украшения с россыпью драгоценных камней от компании «Частная коллекция»; кольца DAVID, где золотая пластина методом напаивания крепится на серебро; природные камни в драгоценностях от Tomgem и многое другое!

Байеры могут отобрать изделия из актуальных коллекций и заполнить витрины перед праздниками, найти новых поставщиков и заключить выгодные сделки.

Традиционный розыгрыш драгоценностей, участие в котором может сделать вас обладателем изысканного ювелирного украшения, пройдет на третий день выставки. В этом году главный приз — серьги из белого золота с якутскими бриллиантами стоимостью 211 000 рублей от компании «Кастинг Хауз».

Организаторы проекта позаботились о комфорте гостей. Ювелирная Сибирь пройдет в выходные дни, чтобы каждый успел полюбоваться сияньем камней и совершить выгодную покупку без спешки.

Войдите в сокровищницу ювелирного рынка и найдите свой талисман на Ювелирной Сибири–2025! Получить бесплатный билет в сказку и узнать подробности о розыгрыше можно на сайте.

ООО «ЭкспоИвентс»

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