Фиксация нарушений ПДД начнется на новых перекрестках в Новосибирске

В 2025 году на двух перекрестках в Новосибирске будет фиксироваться нарушение ПДД «Несоблюдение направления движения по полосам».

На пересечении улиц Б. Богаткова и Кошурникова, а также улиц Восход и Зыряновской в первом полугодии текущего года будут фиксироваться нарушения правил перестроения перед перекрестком.

Выбор данных перекрестков был сделан на основе анализа дорожной обстановки, проводимого Центром организации дорожного движения (ЦОДД).

Массовые нарушения правил перестроения приводят к заторам и ухудшению пропускной способности перекрестков, а ДТП еще больше усугубляют дорожную ситуацию.

В Новосибирске подобная система фиксации действует с 2024 года на перекрестках улиц Дачной и Дуси Ковальчук, а также Большевистской и В.Заровного.

Фиксация нарушений на этих перекрестках улучшила пропускную способность и снизила аварийность. В связи с успешным опытом ЦОДД решено расширить практику на другие проблемные перекрестки.