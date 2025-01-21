Глава Гидрометцентра Вильфанд заявил об аномальном потеплении в Новосибирске

В Новосибирск идет резкое потепление.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в нескольких регионах страны температура воздуха может превысить свою климатическую норму до 20 градусов.

Так, особенно сильное потепление ожидается на юге Сибири, Дальнего Востока и Урала. В Иркутской области, Красноярском крае, Тыве, Бурятии и Забайкалье температура окажется на 16 градусов выше нормы, а в Якутии и на юге Западной Сибири — на 16-20 градусов.

Также отмечается, что в Томской, Омской, Новосибирской и Кемеровской областях в начале недели дневная температура составит от +1 до -5 градусов, а ночная — от -1 до -11.

Напомним, что жителям Новосибирска рассказали о запретах в Емельянов день 21 января