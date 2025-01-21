«Игра в кальмара» – когда выйдет третий сезон, почему изменили финал

Как выяснилось, третий сезон нашумевшего корейского сериала снимался одновременно со вторым и уже готовится к выходу. Ниже – все даты.

Если верить владельцам аккаунта корейского Netflix, первый эпизод третьего сезона «Игры в кальмара» выйдет 27 июня 2025 года. Всего отснято семь серий. По признанию режиссёра и сценариста Хван Дон-хёка, второй и третий сезон снимали одновременно.

Каждый из сезонов содержит семь эпизодов. Первые серии второго сезона уже запущены (старт произошёл в декабре 2024 года), а эпизоды третьего в текущий момент находятся на стадии постпродакшена.

«Третий сезон завершит сюжетную арку Сон Ги-хуна и его противостояния с организаторами жестоких игр. Особое внимание уделено конфликту главного героя с Ведущим, который выступал участником 001 во втором сезоне», поделился подробностями Хван Дон-хёка.

Режиссёр, он же сценарист признался, что устал от работы над сериалом и намерен уйти в отпуск, но продолжение снимать точно не станет.

По его словам, в третьем сезоне к своим ролям вернутся все актеры, чьи персонажи выжили в конце второго сезона. Приоткрывая завесу над сюжетом финального сезона «Игры в кальмара», режиссёр намекнул, что в фильме появится новая игра, связанная с двумя куклами (тизер уже можно увидеть в сцене после титров в конце второго сезона).

Дабы поддержать интригу, Хван Дон-хёка рассказал, что изменил концовку сериала. По его словам, держал в голове один вариант финала, но во время производства придумал другое завершение и это с ним случилось впервые за всю карьеру.

Ранее «Сиб.фм» писал, почему сериал «Игра в кальмара» покорил Netflix и целый мир.