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общество

Ленин умер 101 год назад 21 января. В Новосибирске опубликованы кадры памятников вождю пролетариата

Фото Сиб.фм

13 памятников Ильичу в Новосибирске — это четыре бюста, остальные — статуи в полный рост. Сиб.фм публикует кадры памятных мест Ленину.

Знаменитый революционер, публицист, основоположник марксизма-ленинизма, советский политический и государственный деятель мирового масштаба, вдохновитель и руководитель Октябрьской революции 1917 года, а также создатель первого в мировой истории социалистического государства — СССР Владимир Ильич Ульянов-Ленин запечатлён на улицах нашего города в 13-и памятниках.

Напомним, 22 апреля 2025 года исполняется круглая дата — 155 лет со дня рождения этой исторической личности. А сегодня 21 января 2025 года – день памяти Ленина и 101-я годовщина его смерти.

Знаменитый лозунг эпохи СССР «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!» наши предки решили исполнить в буквальном смысле. 27 января 1924 года, после пятидневного прощания, гроб с забальзамированным телом Ленина перенесли в Мавзолей на Красную площадь, где он и находится до сих пор (более ста лет). С тех пор по всей нашей стране были отлито в разных металлах огромное количество памятников Ильичу.

В советских исторических архивах до сих хранятся фото каждого изваяния Ленину. Однако хранители уверяют, что эти снимки сделаны только в крупных городах страны – всего их 5000. По неофициальным данным поклонникам наследия Ильича и туристов, к эту числу стоит прибавить ещё 2000 памятников, установленных в маленьких населённых пунктах.

• Дом Ленина на Красном проспекте, 32 — самый первый в Новосибирске (1924 год постройки) в первоначальном виде был двухэтажным и внешне напоминал мавзолей на Красной площади;

Фото Ленин умер 101 год назад 21 января. В Новосибирске опубликованы кадры памятников вождю пролетариата 2

• Статуя в бронзе в сквере у Водника – первая из всех статуй в столице Западной Сибири (1927 год возведения) изначально установлен прямо на ступенях нынешнего здания Сибирского государственного университета водного транспорта, но позднее перенесён на постамент в сквер (его «близнец» стоит у Смольного в Санкт-Петербурге);

Фото Ленин умер 101 год назад 21 января. В Новосибирске опубликованы кадры памятников вождю пролетариата 3

• Самый большой памятник Ленину — на главной площади Новосибирска (открыт в 1970-м в честь очередной годовщины Октябрьской революции и 100-летия со дня рождения вождя) представляет композицию из центральной фигуры Ильича (вес 10 тонн) и трёх фигур рабочего, солдата и крестьянина, а слева стоит юноша с факелом и девушка с колосьями (по 6,5 м в высоту);

Фото Ленин умер 101 год назад 21 января. В Новосибирске опубликованы кадры памятников вождю пролетариата 4

• Памятник к 100-летию Ильича в сквере возле НЭТИ на проспекте Карла Маркса носит неофициальное название «памятник-путешественник — переезжал четыре раза и пока не «остановился» в Гвардейском сквере на улице Амосова в Пашино;

Фото Ленин умер 101 год назад 21 января. В Новосибирске опубликованы кадры памятников вождю пролетариата 5

• Самый экстравагантный дедушка Ленин (раскрашен в разные цвета) стоит в Кировском районе рядом с домом № 14 на улице Бетонной. Изначально был одноцветным — серебристым, но затем его раскрасили. Считается самым пафосным, так как Ленин никуда не указывает и никого не приветствует, а спокойно стоит, держа правую руку в кармане брюк.

Фото Ленин умер 101 год назад 21 января. В Новосибирске опубликованы кадры памятников вождю пролетариата 6

• Самый большой бюст в Новосибирске (почти 2 метра) — на Большевистской, 29 во дворе обкома КПРФ установлен в 2014 году. Громадный гипсовый бюст выкрашен в белоснежный оттенок и виден издалека.

Фото Ленин умер 101 год назад 21 января. В Новосибирске опубликованы кадры памятников вождю пролетариата 7

• Скульптура на постаменте на Дуси Ковальчук, 179/6 на территории Новосибирского приборостроительного завода имени Ленина. Выполнена в полный рост и ухожена с головы до ног.

• Бюст в «золоте» на территории 2-го трамвайного депо на улице Троллейной, 128 скромных размеров, но аккуратно выкрашенный золотой краской и стоящий на прочном постаменте.

Фото Ленин умер 101 год назад 21 января. В Новосибирске опубликованы кадры памятников вождю пролетариата 8

• Памятник в полный рост на улице Трикотажной, 41а в Дзержинском районе перед зданием проектного института «Гипроуголь» знаменит тем, что подвергался нападению вандалов (облили краской). Под давлением сибиряков был восстановлен до первоначального обличия.

Фото Ленин умер 101 год назад 21 января. В Новосибирске опубликованы кадры памятников вождю пролетариата 9

• Бюст под бронзу на улице Кутателадзе в Академгородке был установлен в 1970-м, но в 90-ые снесён из-за ветхости. Однако постамент пустовал недолго. Городское сообщество потребовало изваять копию бюста.

Фото Ленин умер 101 год назад 21 января. В Новосибирске опубликованы кадры памятников вождю пролетариата 10

• Два памятника в Первомайском районе: в сквере на Сызранской улице Ильич стоит на постаменте необычной сложной формы, напоминающей броневик, с которого в 1917 году Ленин выступал перед рабочими на Финляндском вокзале.

Фото Ленин умер 101 год назад 21 января. В Новосибирске опубликованы кадры памятников вождю пролетариата 11

Второй в Ленинском районе памятник расположен на улице Аксёнова перед входом в корпус Стрелочного завода. Он также пострадал от рук вандалов и был обезображен краской, но отреставрирован местными коммунистами.

Фото Ленин умер 101 год назад 21 января. В Новосибирске опубликованы кадры памятников вождю пролетариата 12

Ранее мы писали о том, как в Новосибирской области бюст Ленина выставили на продажу за 3 млн рублей.

#памятники #Новосибирск #Ленин #день памяти
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Оксана Чешенок
журналист

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