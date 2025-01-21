Ленин умер 101 год назад 21 января. В Новосибирске опубликованы кадры памятников вождю пролетариата

13 памятников Ильичу в Новосибирске — это четыре бюста, остальные — статуи в полный рост. Сиб.фм публикует кадры памятных мест Ленину.

Знаменитый революционер, публицист, основоположник марксизма-ленинизма, советский политический и государственный деятель мирового масштаба, вдохновитель и руководитель Октябрьской революции 1917 года, а также создатель первого в мировой истории социалистического государства — СССР Владимир Ильич Ульянов-Ленин запечатлён на улицах нашего города в 13-и памятниках.

Напомним, 22 апреля 2025 года исполняется круглая дата — 155 лет со дня рождения этой исторической личности. А сегодня 21 января 2025 года – день памяти Ленина и 101-я годовщина его смерти.

Знаменитый лозунг эпохи СССР «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!» наши предки решили исполнить в буквальном смысле. 27 января 1924 года, после пятидневного прощания, гроб с забальзамированным телом Ленина перенесли в Мавзолей на Красную площадь, где он и находится до сих пор (более ста лет). С тех пор по всей нашей стране были отлито в разных металлах огромное количество памятников Ильичу.

В советских исторических архивах до сих хранятся фото каждого изваяния Ленину. Однако хранители уверяют, что эти снимки сделаны только в крупных городах страны – всего их 5000. По неофициальным данным поклонникам наследия Ильича и туристов, к эту числу стоит прибавить ещё 2000 памятников, установленных в маленьких населённых пунктах.

• Дом Ленина на Красном проспекте, 32 — самый первый в Новосибирске (1924 год постройки) в первоначальном виде был двухэтажным и внешне напоминал мавзолей на Красной площади;

• Статуя в бронзе в сквере у Водника – первая из всех статуй в столице Западной Сибири (1927 год возведения) изначально установлен прямо на ступенях нынешнего здания Сибирского государственного университета водного транспорта, но позднее перенесён на постамент в сквер (его «близнец» стоит у Смольного в Санкт-Петербурге);

• Самый большой памятник Ленину — на главной площади Новосибирска (открыт в 1970-м в честь очередной годовщины Октябрьской революции и 100-летия со дня рождения вождя) представляет композицию из центральной фигуры Ильича (вес 10 тонн) и трёх фигур рабочего, солдата и крестьянина, а слева стоит юноша с факелом и девушка с колосьями (по 6,5 м в высоту);

• Памятник к 100-летию Ильича в сквере возле НЭТИ на проспекте Карла Маркса носит неофициальное название «памятник-путешественник — переезжал четыре раза и пока не «остановился» в Гвардейском сквере на улице Амосова в Пашино;

• Самый экстравагантный дедушка Ленин (раскрашен в разные цвета) стоит в Кировском районе рядом с домом № 14 на улице Бетонной. Изначально был одноцветным — серебристым, но затем его раскрасили. Считается самым пафосным, так как Ленин никуда не указывает и никого не приветствует, а спокойно стоит, держа правую руку в кармане брюк.

• Самый большой бюст в Новосибирске (почти 2 метра) — на Большевистской, 29 во дворе обкома КПРФ установлен в 2014 году. Громадный гипсовый бюст выкрашен в белоснежный оттенок и виден издалека.

• Скульптура на постаменте на Дуси Ковальчук, 179/6 на территории Новосибирского приборостроительного завода имени Ленина. Выполнена в полный рост и ухожена с головы до ног.

• Бюст в «золоте» на территории 2-го трамвайного депо на улице Троллейной, 128 скромных размеров, но аккуратно выкрашенный золотой краской и стоящий на прочном постаменте.

• Памятник в полный рост на улице Трикотажной, 41а в Дзержинском районе перед зданием проектного института «Гипроуголь» знаменит тем, что подвергался нападению вандалов (облили краской). Под давлением сибиряков был восстановлен до первоначального обличия.

• Бюст под бронзу на улице Кутателадзе в Академгородке был установлен в 1970-м, но в 90-ые снесён из-за ветхости. Однако постамент пустовал недолго. Городское сообщество потребовало изваять копию бюста.

• Два памятника в Первомайском районе: в сквере на Сызранской улице Ильич стоит на постаменте необычной сложной формы, напоминающей броневик, с которого в 1917 году Ленин выступал перед рабочими на Финляндском вокзале.

Второй в Ленинском районе памятник расположен на улице Аксёнова перед входом в корпус Стрелочного завода. Он также пострадал от рук вандалов и был обезображен краской, но отреставрирован местными коммунистами.

Ранее мы писали о том, как в Новосибирской области бюст Ленина выставили на продажу за 3 млн рублей.