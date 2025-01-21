Масленица в Новосибирске: жителей и гостей города приглашают на горячие блины и активные развлечения

Крупный сибирский медиахолдинг «Сиб.фм Group» приглашает новосибирцев на яркое весеннее событие «Широкая масленица», которое пройдёт 2 марта с 11.00 до 18.00 в Заельцовском парке.

Масленичные гуляния — замечательная традиция, которая объединяет сердца людей. Приглашаем вместе провести праздник в честь проводов зимы. Новосибирцев ожидает насыщенная программа, народные забавы, зажигательные танцы и хороводы, масленичные обряды, и, конечно же, вкусные блинчики! Такое захватывающее мероприятие поднимет настроение и оставит самые яркие впечатления в душе каждого сибиряка.

Все желающие смогут поучаствовать в различных конкурсно-игровых программах, проявить свою смекалку, сплотиться и почувствовать командный дух, и даже выиграть призы. Также гостей праздника ожидают интересные состязания в виде перетягивая каната и подъёма на масленичный столб. В парке установят яркие фотозоны, где можно будет сделать весёлые фото на память.

Самые вкусные угощения и горячий чай заботливо приготовят для новосибирцев и гостей города на фуд-корте. Можно будет отведать полевую кухню, лакомства и продукцию местных сибирских производителей и, конечно, вкуснейшие блинчики.

По традиции, мероприятие завершится ярким сжиганием чучела.

Автопартнёр: Группа компаний " Альт — Парк"

Официальный партнёр: АО "Альфа Банк"

Партнёр: Футбольная школа "Динамо" в Новосибирске

Генеральный фудпартнёр: Доступная кофейня ПОДОРОЖНИК

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