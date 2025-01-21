Мэрия Новосибирска откажется от «Бионорда» и пескосоляной смеси

Об отказе от «Бионорда» и пескосоляной смеси рассказала мэрия.

Новосибирская мэрия откажется от реагента «Бионорд» и пескосоляной смеси в зимнем сезоне 2025 и 2026 годов. Об этом сообщил портал Академ.Инфо.

Депутат Ерлан Байжанов сообщил, что вице-мэр Иосиф Кодалаев подтвердил решение заменить их на соль, которая уменьшит грязь на дорогах и пыли весной. Расход соли будет в три раза меньше, чем пескосоляной смеси.

«Вице-мэр, которому я неоднократно говорил о жалобах жителей Академгородка на "Бионорд", сообщил мне, что принято решение полностью отказаться от реагента и пескосоляной смеси в новом (зимнем) сезоне», – отметил депутат.

Известно, что использование «Бионорда» и пескосоляной смеси вызывало много жалоб от водителей и владельцев собак.