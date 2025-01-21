Молодежные инженерные команды и коллектив новосибирского вуза получили благодарности от МЧС России

За активное участие в реализации инженерных задач участники молодежных инженерных команд и коллектив Сибирского государственного университета геосистем и технологий получили благодарности от МЧС России.

Вуз стал опорным центром по подготовке кадров для БАС и принял участие в федеральном проекте «Кадры для беспилотных авиационных систем».

Команды из числа студентов в полном объеме выполнили требования инженерной задачи, представили описание технических решений, полностью соответствующих поставленной цели инженерной задачи для применения в профессиональной деятельности МЧС России, и получили высокую оценку эксперта.

Команды представили два технических решения на инженерную задачу «Универсальное масштабируемое устройство доставки и сброса полезной нагрузки с БВС в подразделениях МЧС России».

По словам эксперта, технические решения, предложенные студентами, соответствуют интересам Отдела «Авиационно-спасательных технологий и обучения» МЧС России. Они способствуют оперативности развертывания, простоте обслуживания подвесной системы и крепления полезной нагрузки, что в дальнейшем положительно повлияет на проводимые специальные авиационные работы с применением беспилотных воздушных судов МЧС России, оборудованных такими устройствами сброса и доставки полезной нагрузки.

В состав команд вуза вошли: Артём Удалов, Елена Крузмягина, Анастасия Филькова, Анастасия Чулкова, Яна Вагайцева, Артём Маликов, Егор Новиков и Антон Урсулов. Наставником команд был Артём Шарапов, ассистент кафедры Прикладной информатики и информационных систем СГУГиТ.

По итогам проекта, участники молодежных инженерных команд будут внесены в «Реестр аэробеспилотия Российской Федерации» для формирования кадрового резерва в сфере БАС.