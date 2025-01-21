Народные приметы 21 января: что можно и нельзя делать в этот день

21 января по народному календарю отмечается Емелин день, также известный как Емельяны Перезимники или Василисы зимние.

Этот день связан с окончанием Святок. До обеда считалось, что работать грех, поэтому многие люди оставались дома, а после обеда начинали заниматься делами. В некоторых местах в этот день соблюдали традицию выходного дня.

Женщины после 21 января возобновляли ткачество и прядение, украшали прялки и обходили с ними село. В первой половине дня было принято ходить в гости и рассказывать интересные истории.

В этот день традиционно приглашали кумовьев и угощали их. Считалось, что это принесет крестнику крепкое здоровье. На столе подавались холодные блюда — квас, холодец из рыбы, мясо и яйца, затем — щи или суп из потрохов, лапша с мясом или молоком. Главным блюдом была гречневая каша, а вначале трапезы подавали пшенную кашу. В конце угощения подавали сладкий пирог.

Считалось, что 21 января можно лечить людей от застарелой лихорадки, для чего использовали траву Петров-крест чешуйчатый.

В народе также верили, что в этот день не следует работать до обеда, избегать грусти и одиночества, не разглядывать долго свое отражение в зеркале и не отправляться в дальнюю дорогу, чтобы избежать беды.