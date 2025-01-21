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общество

Новосибирские студенты разработали систему прогнозирования аварий на теплосетях

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске часто происходят чрезвычайные ситуации и аварии на теплосетях, что связано с их значительным износом.

Основной проблемой является сложность прогнозирования мест, где могут произойти порывы. Однако ситуация может измениться благодаря разработке студентов Новосибирского государственного технического университета НЭТИ. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Студенты 4 курса НГТУ НЭТИ Марк Старченко и Илья Завгородний создали прототип системы для анализа работы тепловой сети с использованием методов машинного обучения. Система будет прогнозировать аварийные ситуации и технические неисправности на теплосетях.

Система позволит предсказать на 50% больше аварий по сравнению с использованием старых технологий. Пресс-служба университета сообщила, что к разработке уже проявили интерес энергогенерирующие компании, и внедрение новой системы на предприятиях теплоэнергетики может состояться в ближайшее время.

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Игорь Кириченко
Журналист

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