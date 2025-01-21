Новосибирцы увидят в небе уникальное природное явление

В эти дни в Новосибирске наблюдается уникальное явление на звездном небе — выравнивание планет.

Сразу несколько планет одновременно видны на небе, и с помощью воображения их можно мысленно выстроить в линию. Это явление часто называют «Парадом планет», а официально оно называется «Выравниванием планет». Ученые поясняют, что выравниванием считается расположение от трех до восьми планет. Об этом пишет МК в Новосибирске.

В юго-западном направлении после захода Солнца видна Венера, а с наступлением темноты рядом с ней появляется Сатурн. Восточнее Венеры расположен Нептун, доступный для наблюдений с помощью оптики. Двигаясь дальше на восток, в созвездии Овна можно увидеть Уран. Обе эти планеты видны первую половину ночи. В созвездии Тельца хорошо виден Юпитер, а восточнее — яркий Марс, который особенно заметен из-за своего близкого расположения к Земле в середине января.

По информации из Большого новосибирского планетария, до середины февраля с помощью телескопа будут видны сразу шесть планет. Однако, по мнению астрономов, их расположение не позволяет назвать это явление «парадом», поскольку планеты рассредоточены по небу. Тем не менее, четыре из них можно наблюдать невооруженным глазом.

В планетарии также сообщили, что уже 28 февраля ожидается еще более редкое событие — все планеты Солнечной системы окажутся вблизи друг друга, что станет самым редким «Выравниванием планет».