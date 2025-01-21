Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе Волчанска Харьковской области. Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Новоегоровка Луганской Народной Республики и нанесли поражение двум механизированным и пехотной бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили до 400 военнослужащих, уничтожены боевые машины, автомобили, артиллерия и склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ — более 220 военнослужащих, боевые машины, автомобили и склады боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 545 военнослужащих, бронетехнику, автомобили и артиллерийские установки.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили наступление в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк, бронемашины, автомобили и артиллерийские установки.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение механизированной бригаде ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, автомобили и орудие полевой артиллерии.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками и артиллерией нанесены удары по военным аэродромам, складам беспилотников и технике противника в 152 районах.

Средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу, реактивные снаряды HIMARS и 86 беспилотных летательных аппаратов.

С начала операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40 878 беспилотников, 59 590 танков и других боевых машин, 20 809 орудий артиллерии и минометов, 30 501 единица автомобильной техники.