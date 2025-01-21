Пенсионеры из Новосибирска получат до 80 тысяч рублей к юбилею Победы

В Новосибирске пенсионеры получат до 80 тысяч рублей к юбилею Победы.

Президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 80 000 рублей для ветеранов Великой Отечественной войны, вдов ветеранов и малолетних узников концлагерей. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, совершеннолетние узники концлагерей, а также те, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, участвовал в строительстве оборонительных сооружений, получат по 55 000 рублей.

Социальный фонд России начнёт перечисление средств после подготовки необходимых документов.