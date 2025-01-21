Певица из Новосибирска Пелагея покинула Россию

Пелагея уехала из России в Турцию.

Известная певица из Новосибирска Пелагея уехала в Турцию, где недавно выступила на круизном лайнере в Стамбуле. Видео с концерта она опубликовала в своих социальных сетях, продемонстрировав образ в элегантном черном платье с открытой спиной.

Как сообщает портал “Страсти”, певица находится в Турции без своей дочери, которую её отец, хоккеист Иван Телегин, вновь не пустил за границу.

Ранее Пелагея выиграла суд, который разрешил девочке покидать страну, но Телегин оспорил это решение.

Напомним, что новосибирская певица Пелагея хочет отсудить у экс-супруга 250 тысяч рублей за содержание дома