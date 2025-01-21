Под Новосибирском зафиксирован всплеск заболеваемости ОРВИ

В Бердске увеличилось количество обращений горожан в поликлиники.

Причиной роста стали симптомы ОРВИ, с которыми обратились как взрослые, так и родители с детьми. Об этом пишет МК в Новосибирске.

По данным заместителя главного врача Бердской центральной городской больницы Павла Булычева, зафиксировано увеличение обращаемости на 10%. Взрослые обратились 482 раза, а в детские поликлиники поступило 603 обращения. Обращаемость с диагнозом ОРВИ возросла на 69% и составила 775 человек.

Врачи также подчеркивают, что реальная заболеваемость ОРВИ может быть выше, так как многие пациенты предпочитают самолечение.