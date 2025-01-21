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вчера 23:25
общество

Прокуратура выявила нарушения в содержании дорог в Новосибирске

Фото: прокуратура Новосибирской области

Новосибирские прокуроры провели проверку качества содержания придомовых, дворовых и межпроселочных дорог.

Было зафиксировано более 150 нарушений.

По данным областной прокуратуры, выявлены многочисленные случаи несвоевременной уборки снега и наледи. Управляющим организациям внесли 106 представлений, свыше 200 должностных лиц получили предостережения, возбуждено семь административных дел.

В результате проверки порядок был наведён на 114 дорогах и возле 160 домов. Со специализированными подрядными организациями заключили 36 контрактов, отремонтировали 10 снегоуборочных машин и закупили более 200 тонн противогололедных реагентов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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