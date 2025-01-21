Санаторий «Родник Алтая» представил новый СПА-центр

В санатории «Родник Алтая» в городе Белокуриха открылся современный СПА-центр, занимающий более 2 тысяч квадратных метров. Это пространство гармонично сочетает стильный дизайн, множество уникальных зон и широкий спектр банных и спа-процедур.

Гостям предоставлены современные возможности для полноценного отдыха и оздоровления. В инфраструктуру центра входят:

• Термальная зона, включающая финскую и инфракрасную сауны, турецкий хаммам, индивидуальную прогревочную, уличные тёплые купели и контрастные процедуры для восстановления организма.

• Аквазона, где расположены различные бассейны: основной длиной 11 метров, гидромассажный, аэромассажный и мини-бассейн с морской водой.

• Зоны релаксации, оснащенные комфортными лежаками, где можно отдохнуть и насладиться алтайскими чаями с натуральным мёдом.

• Процедурные кабинеты, представленные 25 помещениями для спа-программ, аппаратных и тайских массажей, а также парной для индивидуального парения и традиционных банных ритуалов и прогревочную с теплым столом «Гебек».

«Открытие СПА-центра — это важный шаг в развитии нашего санатория. Мы стремимся предложить нашим гостям уникальные условия для отдыха и восстановления, чтобы каждый мог почувствовать себя обновленным, перезагрузить силы и наполниться энергией природы», — отмечает Анна Никитична Беседина, генеральный директор санатория «Родник Алтая».

Cанаторий «Родник Алтая»

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