Стало известно, в какую сумму в Новосибирске обойдутся занятия зимними видами спорта

В Новосибирске стоимость занятий на лыжах и обучения фигурному катанию варьируется в зависимости от типа тренировки и оборудования.

Курс обучения катанию на лыжах с профессиональным инструктором стоит от 6900 рублей, не включая аренду или покупку лыжного снаряжения. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Также доступны часовые занятия с тренером, которые стоят от 700 рублей за занятие с собственным оборудованием до 1000 рублей за аренду снаряжения. Индивидуальные занятия оцениваются в 2500 рублей за час. Для освоения горных лыж новичкам потребуется 3-5 занятий.

Занятия по фигурному катанию для взрослых обойдутся в 1000-1500 рублей за одно занятие, а месячный безлимит стоит от 10 до 12 тысяч рублей. Для детей доступны бесплатные кружки фигурного катания.

Любители катания на «ватрушках» могут арендовать снаряжение по цене от 100 до 300 рублей в час, а при наличии собственного сноутьюба катание часто предоставляется бесплатно.