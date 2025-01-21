В Новосибирск 23 января придет резкое похолодание до -21 градусов

Похолодание до -21 градуса придет в Новосибирск.

Метеорологи Западно-Сибирского УГМС предупреждают о значительном ухудшении погодных условий в Новосибирской области уже в ближайшие дни.

Так, сегодня и завтра в регионе сохранится относительно мягкая погода с температурой от -2 до +2 градусов. Однако уже 23 января, в четверг, ожидается резкое похолодание — температура опустится до -21 градуса, а порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду.

В некоторых районах Новосибирской области столбик термометра может опуститься до -30 градусов.

Напомним, что глава Гидрометцентра Вильфанд заявил об аномальном потеплении в Новосибирске