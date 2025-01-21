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общество

В Новосибирске бесхозные тепловые сети станут муниципальными

Фото: ФедерадПресс

Что станет с бесхозными тепловыми сетями — рассказали в Новосибирске.

В Новосибирске планируют перевести в муниципальную собственность бесхозные тепловые сети — решение касается участков, не имеющих зарегистрированных владельцев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Пишет портал ФедералПресс.

Администрация Кировского района начала процедуру принятия в муниципальное владение тепловых сетей, расположенных по улицам Саввы Кожевникова, 13, 11 и 7, которые не числятся в реестре муниципальной собственности. В дальнейшем аналогичные бесхозные объекты будут также переведены в муниципалитет.

Также уточняется, что в случае возникновения аварий на таких участках, их ремонт будет осуществляться ООО «НТСК», предоставляющей услуги теплоснабжения, на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что по инициативе прокуратуры в Новосибирской области ограничили движение фур

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Валерия Митрохина
Журналист

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