В Новосибирске девушка купила больного ковидом щенка Мальтипу за 160 тысяч рублей

Жительница Новосибирска Алина (имя изменено) приобрела щенка породы мальтипу у заводчика из Ростова-на-Дону за 160 тысяч рублей.

Щенок по кличке Пафин прибыл в январе 2024 года. Однако вскоре у него начались серьезные проблемы со здоровьем. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

На следующий день после приезда щенок отказался от еды и стал ходить в туалет с кровью. Почти месяц ветеринары не могли поставить точный диагноз. Алина связалась с заводчицей, но та отрицала наличие у щенка каких-либо проблем и позже перестала выходить на связь.

Девушка обнаружила в интернете отзывы от других покупателей, у которых щенки этого же заводчика погибали от парвовирусного энтерита. Несмотря на высокую вероятность летального исхода, болезнь Пафина удалось вылечить. Однако у щенка обнаружили коронавирус, не связанный с человеческим COVID-19. Ветеринары подтвердили, что вирус был в активной стадии уже при продаже.

Попытка Алины привлечь заводчицу к ответственности оказалась безуспешной. Юристы пояснили, что доказать вину продавца сложно, а тот может потребовать вернуть животное. Заводчица заблокировала Алину и других пострадавших покупателей, которых позже оказалось более десяти.

Несмотря на последствия болезни, связанные с ЖКТ, Пафин продолжает жить в Новосибирске под постоянным наблюдением ветеринаров. Заводчица продолжает свою деятельность под другими аккаунтами на разных площадках.