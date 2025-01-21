В Новосибирске прокуратура требует 7 лет колонии для физика с мировым именем

Во вторник, 21 января, в Советском районном суде Новосибирска начались прения сторон по уголовному делу в отношении физика Олега Кабова. Ученого обвиняют в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, государственный обвинитель выступил с позицией, предложив признать Кабова виновным и назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.

Адвокат подсудимого, Геннадий Шишебаров, в прениях пока не выступал. По предварительным данным, он намерен добиваться полного оправдания своего подзащитного.

Напомним, что Олег Кабов, заведующий лабораторией Института теплофизики СО РАН и член-корреспондент РАН, был задержан осенью 2022 года. Его обвинили в мошенничестве, связанном с фальсификацией результатов научных исследований. Первоначально размер ущерба оценивался в 26,7 миллиона рублей, но позже сумма была уменьшена до 7 миллионов.

Подсудимый свою вину не признает.