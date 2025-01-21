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вчера 22:00
общество

В Новосибирске суд избрал меру пресечения для учредителя строительной компании

Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области

Ленинский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения для учредителя ООО «Строй-Плюс» Павла Зеньковича, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба управления Судебного департамента в регионе.

По данным следствия, с сентября 2015 года по ноябрь 2023 года учредители компании похитили более 7 миллионов рублей, принадлежащих участникам долевого строительства дома на улице Серафимовича, 21. Средства, по информации прокуратуры, были использованы обвиняемыми по их усмотрению, а строительство дома так и не завершено.

20 января Зенькович был задержан. На следующий день суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста до 18 марта 2025 года.

В Судебном департаменте уточнили, что постановление суда пока не вступило в законную силу.

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Игорь Кириченко
Журналист

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