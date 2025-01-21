В Новосибирске водителей будут штрафовать за кофе и мороженое за рулём

С 2025 года россиян начнут наказывать за любые предметы в руках при управлении автомобилем. Юрист Олег Никифоров объяснил суть нововведения.

Изменения в правилах дорожного движения заставят водителей отказаться от некоторых привычек. Камеры теперь будут фиксировать все вещи в руках у автовладельцев, и штрафы могут быть выписаны не только за пользование гаджетами, но также за другие предметы, такие как чашка кофе или мороженое, пояснил юрист.

«Эти изменения направлены на то, чтобы убрать любые действия, способные отвлечь внимание водителя и ухудшить его реакцию. За нарушение будет назначен штраф в размере 1500 рублей. Думаю, что реализация этих нововведений в техническом плане станет настоящей проблемой. Неясно, насколько точно камеры смогут определить, что именно находится у водителя в руках», – рассказал Олег Никифоров в интервью Сиб.фм.

Напомним, с 1 января 2025 года в ПДД вводятся изменения. Главным новшеством станет новая система штрафов: скидка за оперативную оплату теперь составляет не 50%, а 25%.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что изменится для российских водителей в 2025 году.