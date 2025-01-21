В Новосибирской области в июле увеличатся тарифы на ЖКХ

В июле 2025 года в Новосибирской области планируется увеличение тарифов на коммунальные услуги.

Рост цен составит до 13,5%. Соответствующее постановление было утверждено губернатором Андреем Травниковым и опубликовано на сайте правительства региона.

В Новосибирске стоимость холодной воды, газоснабжения и водоотведения увеличится на 11,9%, горячей воды – на 12,1%, электроэнергии и отопления – на 12,6%.

В Искитиме горячая вода подорожает на 13,3%, в Барабинске – на 26,21%, в Куйбышеве – на 18,5%. В Куйбышеве также увеличится стоимость холодной воды на 27,5%.

В Болотном холодная вода подорожает на 11,9%, горячая – на 39,34%, электроснабжение – на 12,6%, газоснабжение – на 11,9%. В целом предельный рост платы за все коммунальные услуги в Болотном составит 16,7%.

В Бердске тарифы на газоснабжение, водоотведение, горячую воду и отопление вырастут на 11,9%, электроснабжение – на 12,6%.