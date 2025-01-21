В Новосибирской области выросла выявляемость хронических заболеваний

В Новосибирской области за 2024 год увеличилось количество выявленных случаев хронических неинфекционных заболеваний. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова на пресс-конференции.

По итогам диспансеризации за 2024 год диагноз «сахарный диабет» был впервые поставлен 3833 пациентам, что почти вдвое больше по сравнению с 2023 годом, когда было выявлено около двух тысяч таких случаев.

Всего в ходе профилактических медицинских осмотров, которые прошли около 1,2 млн человек, было выявлено более 41 тысячи заболеваний системы кровообращения. Из них более 60% составили случаи с повышенным артериальным давлением.

Болезни органов дыхания заняли второе место по числу выявленных случаев (4878), а болезни органов пищеварения – третье (2826 случаев).

Выявление злокачественных новообразований также выросло: в 2024 году зарегистрировано 1160 случаев против 900 в 2023 году. Более 70% этих заболеваний обнаружены на ранних стадиях, что повышает шансы на успешное лечение.

В 2025 году Министерство здравоохранения региона планирует охватить профилактическими осмотрами до 70% взрослого населения.