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общество

Яндекс Карты добавили пункты переработки новогодних елок в Новосибирске

Фото: Яндекс Карты

В России введены штрафы за неправильную утилизацию новогодних ёлок.

За неправильную утилизацию новогодней живой ёлки грозит штраф до четырёх тысяч рублей. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, передает РИА Новости.

Для удобства граждан в Яндекс Картах появились пункты переработки ёлок, которые помогут правильно утилизировать деревья и избежать штрафных санкций. Всего на сервисе разметили около 1000 экопунктов в 100 городах России, включая Новосибирск.

Интерес к теме переработки ёлок остаётся высоким: за первые две недели 2025 года аналитики Яндекса зафиксировали 17 000 запросов по утилизации и сдаче ёлок. Этот показатель аналогичен результатам прошлого года.

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Игорь Кириченко
Журналист

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