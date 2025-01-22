Что делать, если не прошла оплата в транспорте — рассказала мэрия Новосибирска

Новосибирская мэрия объяснила местным жителям, что делать в случае, если не прошла оплата в транспорте.

В своем Telegram-канале мэрия Новосибирска пояснила, что пассажиры с действующей транспортной картой, на которой есть положительный баланс, могут проехать даже при неисправности терминала. В таком случае перевозчик обязан предоставить услугу без наличной оплаты. Это правило касается всех типов карт, включая «Тройку», «Карту Школьника», «Карту Студента» и «Социальную карту».

А если на карте недостаточно средств и пассажир отказывается платить, он должен покинуть транспорт на ближайшей остановке, включая детей.

Дети младше 16 лет, путешествующие без взрослых, не подлежат высадке и должны быть доставлены до конечной точки маршрута. За нарушение этого правила предусмотрена административная ответственность.

В случае нарушения прав пассажиров, рекомендуется обратиться в Роспотребнадзор или в департамент транспорта мэрии, если не принимаются карты «Школьника», «Студента» или «Социальная карта». Также в случае неправомерных действий кондуктора можно связаться с перевозчиком, контактная информация которого всегда указана в салоне транспорта.

Напомним, что жители Новосибирска установили новый рекорд по обращениям в Заксобрание