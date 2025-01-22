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проиcшествия

Два ДТП произошло в Новосибирской области на одной трассе в течении 20 минут

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства двух дорожно-транспортных происшествий в Кочковском районе Новосибирской области.

Сегодня, 22 января, в 13:00 на 201 км автодороги К-19Р произошло столкновение автомобилей "Фольксваген" и "Форд". В результате происшествия пострадали три женщины, пассажиры "Фольксвагена".

Через 20 минут, в 13:20, на месте первого ДТП произошло второе происшествие: автомобиль ГАЗ столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи. В результате столкновения пострадал водитель "ГАЗа" 1964 года рождения.

Из-за неблагоприятных погодных условий и низкой видимости на дорогах ГУ МВД России по Новосибирской области рекомендует владельцам транспортных средств воздержаться от дальних поездок. В случае необходимости поездки следует проявлять особую осторожность.

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Игорь Кириченко
Журналист

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