Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил о резком похолодании в Новосибирске

В Новосибирской области ожидается резкое похолодание.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ближайшие дни в Западной Сибири ожидается резкое похолодание.

Так, ухудшение погоды затронет Новосибирскую, Томскую, Омскую, Кемеровскую области, а также Республику Алтай.

По словам специалиста, скорость ветра может достигать 35 метров в секунду. А завтра, 23 января 2025 года, ночью температура опустится до -23 градусов, днем будет около -20. В пятницу, 24 января, ночью температура может упасть до -29, а днем — до -25.

Напомним, что новосибирские энергетики перешли на режим повышенной готовности из-за непогоды