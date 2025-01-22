Кадровый хаос и переход к конкурентам. Обнародованы финансовые скандалы в ФК «Сибирь» — куда уходят деньги из бюджета

Новосибирские спортивные клубы давно стали важной частью имиджа региона. «Сибирь» в хоккее, «Локомотив» в волейболе и футбольный клуб «Сибирь» представляют область на всероссийском уровне. Однако расходы на их содержание вызывают вопросы. Если хоккей и волейбол стабильно показывают результаты, хоть иногда и с колебаниями, то финансирование футбольного клуба «Сибирь» обрастает громкими скандалами.

Хоккейный клуб «Сибирь»: 1,2 млрд рублей на развитие

ХК «Сибирь» — это бренд региона, как сказал министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. Ежегодное финансирование из областного бюджета составляет внушительные суммы. В 2024 году на клуб выделили 1,22 млрд рублей — это почти в полтора раза больше, чем годом ранее. Сергей Ахапов подчёркивает: «Финансирование сохранено, и мы ждём побед».

В 2025 году хоккейный клуб «Сибирь» получит 1,28 млрд рублей. Это самый крупный бюджет среди всех региональных команд.

Волейбольный клуб «Локомотив»: стабильное развитие

«Локомотив» получает основную часть доходов от АО «РЖД» и собственных коммерческих проектов. Бюджетное финансирование из областной казны куда скромнее — в 2024 году выделено 62,9 млн рублей. В 2025 году клуб получит 69 млн рублей.

Клуб демонстрирует уверенные результаты: бронзовые медали чемпионата России и участие в Кубке России. В 2023 году «Локомотив» получил выручку в размере 617 млн рублей. Но прибыль снизилась на 26% — до 40,4 млн рублей. Несмотря на это, клуб остаётся одной из успешных спортивных организаций региона.

Футбольный клуб «Сибирь»: раздоры, тренеры и судебные тяжбы

Фото: соцсети ФК «Сибирь»

Финансирование футбольного клуба «Сибирь» из бюджета в 2025 году составит 422,5 млн рублей. Команда планирует вернуться в топ-6 второй лиги и побороться за выход в Футбольную национальную лигу.

Однако реализация этих планов вызывает сомнения. По информации источника Сиб.фм, за последние три года клуб сменил пять главных тренеров. Каждое увольнение сопровождалось выплатами компенсаций — от 3 до 6 окладов. Спортивный директор Александр Макаренко часто попадал в поле зрения Палаты по разрешению споров РФС: клуб проиграл более шести судебных дел, связанных с разрывом контрактов игроков и тренеров.

Академия футбола: плата за всё

Не меньше вопросов вызывает работа детской академии ФК «Сибирь». Система, предназначенная для развития юных талантов, требует значительных вложений со стороны родителей. Оплата турниров, тренировок и даже формы ложится на их плечи.

Детская академия превратилась в коммерческий проект. Родители оплачивают всё: форму, мячи, поездки и даже участие тренера в выездных турнирах.

Фото: соцсети ФК «Сибирь»

Согласно шаблону договора, которое попало в распоряжение редакции, обучение детей осуществляется на платной основе, хотя клуб финансируется из областного бюджета. Родителям утверждают, что экипировка предоставляется только с 13-14 лет, когда команда начинает участвовать в первенствах России. До этого все расходы ложатся на семейный бюджет.

По информации источника Сиб.фм, некоторые тренеры академии за последние годы были уволены. Сейчас в штате остаются либо неопытные специалисты, либо приглашённые из других регионов, чья квалификация вызывает вопросы.

Клуб заявил, что работа академии полностью финансируется в рамках бюджета. На запрос Сиб.фм в ФК «Сибирь» ответили, что родители могут на добровольной основе покрывать дополнительные расходы, например, связанные с экипировкой или турнирами. В ФК уверяют, что эти траты не обязательны и происходят исключительно по желанию семей.

То же самое ответили и в Министерстве спорта Новосибирской области.

«Родители спортсменов, занимающихся в футбольной академии ФК "Сибирь", вправе осуществлять дополнительное материально-техническое обеспечение детей. Официальных жалобы от родителей на материально-техническое обеспечение детей в ФК "Сибирь" в министерство не поступали. В связи с указанным обстоятельством министерство не владеет информацией о наличии проблем, связанных с материально-техническим обеспечением юных спортсменов в клубе», — пояснили Сиб.фм в Минспорта региона.

Сейчас академия ФК «Сибирь» становится все менее востребованной среди юных игроков. Известно, что в 2023-2024 годах более 50 игроков академии перешли в другие команды. Массовый переход произошёл после увольнения тренера Александра Жука. За ним в МБУДО «СШ по футболу» ушли 27 футболистов 2013 года рождения.

Также недавно, победителя ЮФЛ Томаша Выходила, учитывая его достижения, приказом перевели тренировать юных игроков 2017-2018 года рождения.

Кадровый хаос: смены тренеров и юридические баталии

Масштабные перестановки в клубе начали происходит после прихода на должность спортивного директора Андрея Полищука. Клуб за 2021-2024 сменил пятерых главных тренеров.

Павел Могилевский — главный тренер футбольного клуба «Новосибирск» с 2021 по 2022 год.

Павел Могилевский. Фото: соцсети ФК «Сибирь»

Денис Бояринцев — главный тренер футбольного клуба «Новосибирск» в 2023 году.

Денис Бояринцев. Фото: соцсети ФК «Сибирь»

Михаил Сальников — главный тренер ФК «Новосибирск», не проработал ни дня.

Михаил Сальников. Фото: соцсети ФК «Сибирь»

Алексей Медведев — главный тренер футбольного клуба «Новосибирск» с 2023 по 2024 год.

Алексей Медведев с гендиректором клуба Алексеем Толоконским. Фото: соцсети ФК «Сибирь»

Виктор Тренёв — главный тренер футбольного клуба «Сибирь» с 2024 года.

Виктор Тренёв. Фото: соцсети ФК «Сибирь»

Как сообщает источник, за каждое увольнение клуб выплачивает компенсации в размере 3-6 месячных окладов. При этом, все тренеры приезжают со своими помощниками, с которыми также разрываются контракты

Один из самых скандальных эпизодов — назначение Михаила Сальникова, который официально стал тренером, но не успел приступить к обязанностям. Контракт с ним был подписан «задним числом», но его кандидатура была заблокирована учредителями, сообщил источник. После этого договор разорвали, выплатив компенсацию в 3 млн рублей. Примечательно, что вскоре Сальников начал работу в другом клубе.

В палате по разрешению споров РФС было проиграно более шести судебных дел по досрочному разрыву контрактов футболистов с выплатой компенсаций и штрафов, наложенных на клубный бюджет.

В пресс-службе клуба пояснили Сиб.фм, что смены главных тренеров происходят по объективным причинам. Так, договор с Алексеем Медведевым расторгли после неудовлетворительного старта сезона-2024/2025. Михаил Сальников покинул клуб по соглашению сторон. Комментировать предыдущие увольнения в клубе посчитали некорректным.

«Комментировать кадровые решения предыдущих руководителей ФК "Сибирь" было бы некорректно и субъективно со стороны действующего руководства клуба», — отметили в ФК.

Финансовые нестыковки

Информация о контрактах тренеров и игроков закрыта для общественности, но в футбольной среде детали известны. Часто при увольнении выплачиваются компенсации — от трёх окладов до полной суммы контракта, рассказывает источник. Сколько бюджетных средств было потрачено на эти разрывы за последние годы, подсчитать сложно.

Как ответили Сиб.фм в Минспорта региона, ведомство не вмешивается в кадровую политику клуба, но напоминает, что все выплаты при расторжении договоров происходят за счет внебюджетных средств.

«Ежегодно министерство перед ФК "Сибирь" ставит задачу по результативному участию основной команды клуба в соревновании. Кадровые решения в отношении сотрудников ФК "Сибирь" принимаются Генеральным директором клуба с учетом спортивных результатов команды. <...> Выплаты при досрочном расторжении трудового договора тренера (спортсмена) осуществляются согласно условиям трудового договора, либо согласно условиям соглашения о расторжении трудового договора. В случае недостижения сторонами согласия о размере выплаты при досрочном расторжении трудового договора размер выплаты устанавливаются решением Палаты по разрешению споров РФС», — выделили в Минспорта.

Спортсмен ФК «Сибирь» играющий за другую команду

Фото: соцсети ФК «Сибирь»

Ещё один курьёзный случай связан с игроком Давидом Папикяном, который числится в составе клуба, но играет за команду «Амкал». Несмотря на это, «Сибирь» выплачивает ему зарплату. По официальной информации, в 2024 году он получает около 50 тысяч рублей в месяц, что в итоге составит 600 тысяч за год.

Вопрос с Давидом Папикяном клуб объяснил как вынужденный компромисс. Новый главный тренер Виктор Тренёв не видел игрока в составе, однако разрыв контракта повлёк бы значительные финансовые потери. Папикян получил разрешение тренироваться самостоятельно и участвовать в любительских соревнованиях за «Амкал», что, по словам руководства, помогло снизить его зарплату и повысить шансы на переход в другой клуб в зимний период.

Женский футбол в Новосибирске: от надежд к упадку

История женского футбола в Новосибирске началась в 1980-х годах, но после длительной паузы возродилась лишь в 2021 году с созданием женской команды при футбольном клубе «Новосибирск». За три года новый проект успел стать одним из лидеров женского футбола в Сибири, регулярно выходя в финалы Первенства России по Первой лиге. В 2022 году команда завоевала право на участие в Суперлиге, но руководство клуба отказалось от повышения в классе.

Фото: ФК «Сибирь»

Вместо создания команды Суперлиги, клуб под руководством Андрея Полищука и Вячеслава Комкова сделал ставку на молодежное направление. Главной целью объявили омоложение состава и развитие местных кадров. Однако фактически это решение привело к распаду основного состава: из 20 футболисток сезона 2022 года на следующий сезон остались лишь девять, а местные игроки оказались в меньшинстве.

Сегодня ключевые команды женского футбола, номинально принадлежащие Новосибирску, базируются за пределами города. Например, команда U-18 тренируется и живет в Кемерово, а U-16 — в Прокопьевске. В составе этих коллективов насчитывается всего несколько новосибирских футболисток.

Приглашенный из Кемерово тренер молодежной команды, не имея значительных достижений в карьере, получил лучшие условия работы, чем тренеры взрослой команды. Однако результаты оказались неудовлетворительными: молодежная команда завершила сезон на 13-м месте из 14 участников.

Тем временем новосибирские футболистки играют за команды других городов: Сочи, Ростов, Спартак, Самара, Пермь, а также ЦСКА.

По словам представителей клуба, работа женской команды сосредоточена на подготовке юных футболисток в возрасте от 7 до 16 лет.

«В будущем планируется возрастной диапазон от 7 до 18 лет. Восстановление взрослой женской команды не планируется», — сообщили Сиб.фм в ФК.

Куда направляются деньги: ответ руководства ФК «Сибирь»

В ответе ФК «Сибирь» подчеркнули, что бюджетные средства расходуют в строгом соответствии с областной программой развития спорта. Деньги направляются на аренду помещений, экипировку, медицинское обслуживание, логистику и другие нужды клуба. Представители подчеркнули, что контроль над расходами ведется в рамках утвержденного финансового плана.

В Минспорта региона подтвердили, что деньги из бюджета предоставляют ФК «Сибирь» строго в рамках Постановления Правительства области № 24-п от 23.01.2015.

«Согласно Уставу ФК "Сибирь" министерство не отвечает по обязательствам клуба перед третьими лицами», — добавили в ответе Минспорта региона на запрос Сиб.фм

Минспорт подчеркивает, что основная их задача — контроль за целевым использованием бюджетных средств и поддержка спортивных организаций. Проблемы ФК «Сибирь» в ведомстве связывают с управленческими решениями внутри клуба. При этом министерство сохраняет ответственность за достижение общих спортивных целей региона.