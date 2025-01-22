Как заработать на росте рынка апартаментов в Новосибирске

Апартаменты сохраняют инвестиционную привлекательность, самые популярные лоты в проектах в центре с высокой степенью готовности.

«Тайм Парк» —апартаменты в центре Новосибирска.

Доля апартаментов в общем количестве продаж объектов недвижимости Новосибирска выросла с 6,2% в 2023 году до 8,6% по итогам прошлого года, отмечает независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев. «Норма прибыли от сдачи в аренду апартаментов выше, чем от сдачи в аренду квартир», — подчеркивает он.

«Апартаменты покупают, как вариант сохранения и преумножения средств без лишних забот, — отметили в пресс-службе ГК «Расцветай». — Для покупателей важна возможность приобрести апартаменты с отделкой, и сдавать их потом через управляющую компанию, получая стабильный доход. Востребованы апартаменты в центре города высокой степени готовности: так, в апарт-комплексе «Тайм Парк» сейчас уже проводятся монолитные работы на 25 этаже, а весь объект будет сдан в этом году».

«Тайм Парк» строится на первой линии Красного проспекта в районе ТЦ «Ройял парк», в пяти минутах от метро «Заельцовская» и «Гагаринская». За комплексом — зеленая зона вдоль реки Ельцовки. «Тайм Парк» наполнится инфраструктурой, доступной резидентам «по кнопке лифта» — ресепшен-менеджер, лобби для встреч и переговоров, кофейня, магазин, салоны красоты.

Апартаменты можно приобрести или в отделке white box или с готовым ремонтом под ключ. «Тайм Парк» отличает широкая квартирография: лоты от однокомнатных студий до двухуровневых просторных апартаментов со свободной планировкой. Панорамное остекление обеспечивает хорошую освещенность и делает помещение просторным, из окон — прекрасный вид на зеленую зону, Красный проспект и площадь Калинина.

Стоимость апартаментов «Тайм Парк» стартует от 5,4 млн рублей*, это максимально выгодная цена в данной локации. «Среди покупателей преобладают инвесторы, это выгодно на фоне роста туристического потока и популярности апартаментов как замены отелям», — рассказали в пресс-службе в ГК «Расцветай».

В «Лофт.Науке» пространство делится на два уровня, что позволяет воплотить в жизнь оригинальные дизайнерские решения.

Еще один выгодный район для сдачи апартаментов — центр левобережья, где удобно жить, учиться и работать. Здесь ГК «Расцветай» возводит «Лофт.Наука», единственный апарт-отель в Новосибирске с исторической архитектурой и двухуровневыми планировками в каждом лоте. Антресоли в каждом лоте помогают зонировать помещение, а огромные пятиметровые окна и «второй свет» придают помещению стиль и шарм.

«Планировка с антресолью удачна для творческой мастерской, креативного офиса, или второй квартиры для семьи, постоянно живущей за городом, студентов», — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

Офисы продаж ГК «Расцветай»:

+7(383) 255-00-83

ул. Орджоникидзе, 23

ул. Красный проспект, 165

ул. Станиславского, 25

ООО СЗ «Янтарь», ООО СЗ «Диадема». Проектные декларации на сайте: наш.дом.рф

*Цена действительна на момент публикации

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