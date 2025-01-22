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общество

Климатолог заявил об аномальном морозе до – 45 градусов в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

По словам климатолога Алексея Непомнящих, в конце января – начале февраля в Новосибирск придут аномальные морозы.

Как заявил климатолог Алексей Непомнящих в интервью Сиб.фм, на Новосибирскую область надвигаются первые аномальные морозы в этом году.

«В конце января и в начале февраля возможно морозы с аномалиями. В мегаполисе температура воздуха может составить до –40 градусов, но только в ночное время. А в отдаленных районах области, например в Чановском, Барабинском, Татарском, Северном, доходить до –45-и», – прокомментировал эксперт.

Алексей Непомнящих оценил, что морозы будут крепкими, но краткосрочными.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в ближайшие сутки на Новосибирск обрушится жесткий шторм.

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Валерия Митрохина
Журналист

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