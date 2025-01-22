Магнитная буря 22 января довершит снежный шторм в Новосибирске – как подготовиться

Едва столица Западной Сибири отправилась от последствий ночной снежной пурги невероятной силы, как поступило сообщение о волнении магнитосферы на Сибирской равнине.

Согласно предварительным прогнозам, 22 января 2025 года в Новосибирске ожидается магнитная буря. Её мощность оценивается экспертами в два балла из девяти максимальных, однако метеочувствительные сибиряки уже ощутили на себе её воздействие.

Гипертоники, сердечники и пожилые люди первыми реагируют даже на малейшие колебания магнитосферы Земли. Медики рекомендуют заранее готовиться к таким явлениям и держать под рукой лекарственные препараты, прописанные лечащим доктором.

Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, вероятность магнитных бурь 22 января выглядит следующим образом:

· вероятность спокойной магнитосферы — 78 %,

· вероятность геомагнитных возмущений — 15 %,

· вероятность магнитных бурь — 7 %.

При подобной ситуации реакция людей со стороны физического тела обычно минимальна и максимум, что они могут ощутить – это незначительные головные боли и небольшое снижение работоспособности.

Скорректировать и подготовиться к таким состояниям помогут прогулки на свежем воздухе. Тем более, что после ночной мощной снежной бури в Новосибирске воздух напоён озоном и свежестью.

Также медики рекомендуют пить больше чистой воды, проветривать помещение и контролировать приборами артериальное давление.