Мэрия Новосибирска отчиталась о последствиях шторма

Мэрия Новосибирска сообщила о последствиях штормового ветра, который прошел по городу 22 января.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 10 обращений о происшествиях.

Среди инцидентов зарегистрированы следующие: упавшее на автомобиль дерево на ул. Учительской, 61, разрыв укрывного полотна на ул. Гоголя, 21, падение балконной рамы на автомобиль на ул. Ипподромской, 44.

Также ветер повредил несколько рекламных баннеров и сорвал листы с кровли крыш в Дзержинском, Калининском и Ленинском районах, а также в Центральном округе.