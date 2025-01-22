Народные приметы 22 января: что можно и нельзя делать

22 января по народному календарю отмечается Филиппов день, Скрута Будняя, День Евстратия и День святителя Филиппа.

В этот день, согласно народным приметам, начинается увеличение светового дня, а морозы усиливаются. Погода 22 января, как считалось, предсказывала, каким будет сентябрь: снег – дождливым, сухая и солнечная погода – жарким.

В этот день в домах традиционно проводили генеральную уборку, стирали одежду и белье, а также посещали баню, чтобы очиститься после Святок. В народе существовала примета, что в бане можно было получить шапку-невидимку, если выполнить определенный ритуал.

22 января считался днем, когда не следует ссориться и выяснять отношения, чтобы избежать неприятностей. Люди верили, что в этот день домовой мог стать особенно активным. Также считалось, что нельзя бездельничать, иначе можно было привлечь бедность, а сквернословие или ссоры с близкими могли привести к болезням.

Кроме того, на Филиппа было запрещено отправляться в дальнюю дорогу и пришивать пуговицы, чтобы не привлечь неудачи.