НОВИКОМ нарастил портфель кредитов физлицам на 26%

Объем розничного кредитования в НОВИКОМе по итогам 2024 года показал значительный рост. Так, портфель кредитов клиентам-физлицам в дочернем банке Ростеха за год вырос более, чем на 26% и составил 30,6 млрд рублей.

Основной «точкой роста» стало ипотечное кредитование, объемы которого выросли с 1 января 2024 года по 1 января 2025 года на 37%. Кроме того, банк зафиксировал рост и в потребительском кредитовании – более 16,5% за год.

«В прошлом году, на фоне ситуации с ключевой ставкой Банка России и изменений в ипотечном сегменте, тема розничного кредитования находилась в центре внимания. НОВИКОМ проделал огромную работу, чтобы обеспечить своим клиентам, работникам российской промышленности, стабильный и качественный уровень финансовых услуг. И, что самое главное, нам удалось удержать ставки по кредитам на уровне ниже рыночных», — подчеркнул старший вице-президент банка НОВИКОМ Дмитрий Криштопа.

В ноябре прошлого года НОВИКОМ отчитался об уверенном росте показателей и в части корпоративного кредитования. По итогам первых трех кварталов 2024 года кредитный портфель юридических лиц увеличился на четверть.

Качественный кредитный портфель обеспечил положительный финансовый результат деятельности НОВИКОМа, который по итогам 9 месяцев 2024 года получил прибыль в размере 22,3 млрд рублей, что значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года (13,8 млрд рублей).

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